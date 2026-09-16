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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya' Ayah 33
Al-Anbiya'
33
21:33
وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون ٣٣
وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۖ كُلٌّۭ فِى فَلَكٍۢ يَسْبَحُونَ ٣٣
وَهُوَ
الَّذِیْ
خَلَقَ
الَّیْلَ
وَالنَّهَارَ
وَالشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ ؕ
كُلٌّ
فِیْ
فَلَكٍ
یَّسْبَحُوْنَ
۟
Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing beredar pada garis edarnya.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.