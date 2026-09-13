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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya' Ayah 27
Al-Anbiya'
27
21:27
لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون ٢٧
لَا يَسْبِقُونَهُۥ بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِۦ يَعْمَلُونَ ٢٧
لَا
یَسْبِقُوْنَهٗ
بِالْقَوْلِ
وَهُمْ
بِاَمْرِهٖ
یَعْمَلُوْنَ
۟
Mereka tidak berbicara mendahului-Nya dan mereka mengerjakan perintah-perintah-Nya.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.