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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya' Ayah 20
Al-Anbiya'
20
21:20
يسبحون الليل والنهار لا يفترون ٢٠
يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ٢٠
یُسَبِّحُوْنَ
الَّیْلَ
وَالنَّهَارَ
لَا
یَفْتُرُوْنَ
۟
Mereka (malaikat-malaikat) bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.