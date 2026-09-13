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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya' Ayah 14
Al-Anbiya'
14
21:14
قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين ١٤
قَالُوا۟ يَـٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَـٰلِمِينَ ١٤
قَالُوْا
یٰوَیْلَنَاۤ
اِنَّا
كُنَّا
ظٰلِمِیْنَ
۟
Mereka berkata, "Betapa celaka kami, sungguh, kami orang-orang yang zalim."
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Tafsir Fathul Majid
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