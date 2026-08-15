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tafsir: Al-Anbiya' 21:1
Al-Anbiya'
1
21:1
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ١
ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِى غَفْلَةٍۢ مُّعْرِضُونَ ١
اِقْتَرَبَ
لِلنَّاسِ
حِسَابُهُمْ
وَهُمْ
فِیْ
غَفْلَةٍ
مُّعْرِضُوْنَ
۟ۚ
Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai (dengan dunia), berpaling (dari akhirat).
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿ٱقۡتَرَبَ﴾ قَرُبَ ﴿لِلنَّاسِ﴾ أَهْل مَكَّة مُنْكِرِي الْبَعْث ﴿حِسَابُهُمۡ﴾ يَوْم الْقِيَامَة ﴿وَهُمۡ فِی غَفۡلَةࣲ﴾ عَنْهُ ﴿مُّعۡرِضُونَ ١﴾ عَنْ التَّأَهُّب لَهُ بِالْإِيمَانِ