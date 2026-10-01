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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Mutaffifin Ayah 36
Al-Mutaffifin
36
83:36
هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ٣٦
هَلْ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُوا۟ يَفْعَلُونَ ٣٦
هَلْ
ثُوِّبَ
الْكُفَّارُ
مَا
كَانُوْا
یَفْعَلُوْنَ
۟۠
Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan (hukuman) terhadap apa yang telah mereka perbuat?
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Tafsir Fathul Majid
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