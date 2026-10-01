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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Mutaffifin Ayah 35
Al-Mutaffifin
35
83:35
على الارايك ينظرون ٣٥
عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ يَنظُرُونَ ٣٥
عَلَی
الْاَرَآىِٕكِ ۙ
یَنْظُرُوْنَ
۟ؕ
mereka (duduk) di atas dipan-dipan melepas pandangan.
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Tafsir Fathul Majid
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