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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Mutaffifin Ayah 33
Al-Mutaffifin
33
83:33
وما ارسلوا عليهم حافظين ٣٣
وَمَآ أُرْسِلُوا۟ عَلَيْهِمْ حَـٰفِظِينَ ٣٣
وَمَاۤ
اُرْسِلُوْا
عَلَیْهِمْ
حٰفِظِیْنَ
۟ؕ
padahal (orang-orang yang berdosa itu), mereka tidak diutus sebagai penjaga (orang-orang mukmin).
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.