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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Mutaffifin Ayah 30
Al-Mutaffifin
30
83:30
واذا مروا بهم يتغامزون ٣٠
وَإِذَا مَرُّوا۟ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ٣٠
وَاِذَا
مَرُّوْا
بِهِمْ
یَتَغَامَزُوْنَ
۟ؗۖ
Dan apabila mereka (orang-orang yang beriman) melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.