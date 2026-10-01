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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Mutaffifin Ayah 29
Al-Mutaffifin
29
83:29
ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون ٢٩
إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا۟ كَانُوا۟ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يَضْحَكُونَ ٢٩
اِنَّ
الَّذِیْنَ
اَجْرَمُوْا
كَانُوْا
مِنَ
الَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا
یَضْحَكُوْنَ
۟ؗۖ
Sesungguhnya orang-orang yang berdosa,adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman.
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