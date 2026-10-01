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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Mutaffifin Ayah 26
Al-Mutaffifin
26
83:26
ختامه مسك وفي ذالك فليتنافس المتنافسون ٢٦
خِتَـٰمُهُۥ مِسْكٌۭ ۚ وَفِى ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَـٰفِسُونَ ٢٦
خِتٰمُهٗ
مِسْكٌ ؕ
وَفِیْ
ذٰلِكَ
فَلْیَتَنَافَسِ
الْمُتَنَافِسُوْنَ
۟ؕ
Laknya dari kasturi. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
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