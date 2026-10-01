Сообщив о том, что письмена, в которых записаны деяния грешников, хранятся в самом низком и самом тесном месте, Всевышний возвестил, что письмена с деяниями праведников находятся в самом высоком, самом широком и самом просторном месте. Об этих письменах свидетельствуют благородные ангелы и души пророков, праведников и бойцов, павших на пути Аллаха. Сам Аллах восхваляет ее и упоминает имена своих благочестивых слуг в верховном сонме ангелов. Существует мнение, что Иллийюн - это название верховий Рая.