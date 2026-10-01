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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Mutaffifin Ayah 15
Al-Mutaffifin
15
83:15
كلا انهم عن ربهم يوميذ لمحجوبون ١٥
كَلَّآ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍۢ لَّمَحْجُوبُونَ ١٥
كَلَّاۤ
اِنَّهُمْ
عَنْ
رَّبِّهِمْ
یَوْمَىِٕذٍ
لَّمَحْجُوْبُوْنَ
۟ؕ
Sekali-kali tidak!
1
Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari (melihat) Tuhannya.
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