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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Mutaffifin Ayah 14
Al-Mutaffifin
14
83:14
كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ١٤
كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ١٤
كَلَّا
بَلْ ٚ
رَانَ
عَلٰی
قُلُوْبِهِمْ
مَّا
كَانُوْا
یَكْسِبُوْنَ
۟
Sekali-kali tidak! Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka.
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