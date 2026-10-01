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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Mutaffifin Ayah 13
Al-Mutaffifin
13
83:13
اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين ١٣
إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَـٰتُنَا قَالَ أَسَـٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٣
اِذَا
تُتْلٰی
عَلَیْهِ
اٰیٰتُنَا
قَالَ
اَسَاطِیْرُ
الْاَوَّلِیْنَ
۟ؕ
yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, dia berkata, "Itu adalah dongeng orang-orang dahulu."
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