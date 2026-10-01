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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Mutaffifin Ayah 11
Al-Mutaffifin
11
83:11
الذين يكذبون بيوم الدين ١١
ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ١١
الَّذِیْنَ
یُكَذِّبُوْنَ
بِیَوْمِ
الدِّیْنِ
۟ؕ
(yaitu) orang-orang yang mendustakannya (hari pembalasan).
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