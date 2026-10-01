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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Mutaffifin Ayah 1
Al-Mutaffifin
1
83:1
ويل للمطففين ١
وَيْلٌۭ لِّلْمُطَفِّفِينَ ١
وَیْلٌ
لِّلْمُطَفِّفِیْنَ
۟ۙ
Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!
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