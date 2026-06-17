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Muhammad
9
47:9
ذالك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم ٩
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَـٰلَهُمْ ٩
ذٰلِكَ
بِاَنَّهُمْ
كَرِهُوْا
مَاۤ
اَنْزَلَ
اللّٰهُ
فَاَحْبَطَ
اَعْمَالَهُمْ
۟
Yang demikian itu karena mereka membenci apa (Al-Qur`an) yang diturunkan Allah, maka Allah menghapus segala amal mereka.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
السعدي Al-Sa'di
ذلك الإضلال والتعس للذين كفروا، بسبب أنهم
{ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ }
من القرآن الذي أنزله الله، صلاحا للعباد، وفلاحا لهم، فلم يقبلوه، بل أبغضوه وكرهوه،
{ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ }