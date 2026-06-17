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Muhammad
8
47:8
والذين كفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم ٨
وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَتَعْسًۭا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَـٰلَهُمْ ٨
وَالَّذِیْنَ
كَفَرُوْا
فَتَعْسًا
لَّهُمْ
وَاَضَلَّ
اَعْمَالَهُمْ
۟
Dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka, dan Allah menghapus segala amalnya.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟﴾ مِنْ أَهْل مَكَّة مُبْتَدَأ خَبَره تَعِسُوا يَدُلّ عَلَيْهِ ﴿فَتَعۡسࣰا لَّهُمۡ﴾ أَيْ هَلَاكًا وَخَيْبَة مِنْ اللَّه ﴿وَأَضَلَّ أَعۡمَـٰلَهُمۡ ٨﴾ عُطِفَ عَلَى تعسوا