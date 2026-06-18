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Muhammad
17
47:17
والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم ١٧
وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا۟ زَادَهُمْ هُدًۭى وَءَاتَىٰهُمْ تَقْوَىٰهُمْ ١٧
وَالَّذِیْنَ
اهْتَدَوْا
زَادَهُمْ
هُدًی
وَّاٰتٰىهُمْ
تَقْوٰىهُمْ
۟
Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahi ketakwaan pada mereka.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
السعدي Al-Sa'di
ثم بين حال المهتدين،
فقال:
{ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا }
بالإيمان والانقياد، واتباع ما يرضي الله
{ زَادَهُمْ هُدًى }
شكرا منه تعالى لهم على ذلك،
{ وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ }
أي: وفقهم للخير، وحفظهم من الشر،
فذكر للمهتدين جزاءين:
العلم النافع، والعمل الصالح.