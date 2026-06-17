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Muhammad
13
47:13
وكاين من قرية هي اشد قوة من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم فلا ناصر لهم ١٣
وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِىَ أَشَدُّ قُوَّةًۭ مِّن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَـٰهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ١٣
وَكَاَیِّنْ
مِّنْ
قَرْیَةٍ
هِیَ
اَشَدُّ
قُوَّةً
مِّنْ
قَرْیَتِكَ
الَّتِیْۤ
اَخْرَجَتْكَ ۚ
اَهْلَكْنٰهُمْ
فَلَا
نَاصِرَ
لَهُمْ
۟
Dan betapa banyak negeri yang (penduduknya) lebih kuat dari (penduduk) negerimu (Muhammad) yang telah mengusirmu. Kami telah membinasakan mereka; maka tidak ada seorang pun yang menolong mereka.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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