Погибшие народы владели прекрасной утварью, великолепными ложами и седалищами, восхитительными жилищами и очаровательными украшениями. Они были сильны и красивы, наслаждались спокойной жизнью и мирскими благами. Однако это не помогло им избежать наказания Аллаха. Каким же образом пытаются спастись от наказания неверующие сегодня, если они слабее своих предшественников и малочисленнее. По этому поводу Всевышний сказал: «Разве ваши неверующие лучше тех? Или же у вас есть неприкосновенность, упомянутая в Писаниях?» (54:43). Из всего сказанного становится ясно, насколько неубедительны доводы тех, кто считает благополучие в мирской жизни залогом благополучия в жизни будущей. Воистину, такие предположения делают только неверующие.