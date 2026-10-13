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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 6
Maryam
6
19:6
يرثني ويرث من ال يعقوب واجعله رب رضيا ٦
يَرِثُنِى وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ۖ وَٱجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّۭا ٦
یَّرِثُنِیْ
وَیَرِثُ
مِنْ
اٰلِ
یَعْقُوْبَ ۖۗ
وَاجْعَلْهُ
رَبِّ
رَضِیًّا
۟
yang akan mewarisiku dan mewarisi dari keluarga Yakub; dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridai."
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Tafsir Fathul Majid
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