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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 5
Maryam
5
19:5
واني خفت الموالي من ورايي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا ٥
وَإِنِّى خِفْتُ ٱلْمَوَٰلِىَ مِن وَرَآءِى وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِى عَاقِرًۭا فَهَبْ لِى مِن لَّدُنكَ وَلِيًّۭا ٥
وَاِنِّیْ
خِفْتُ
الْمَوَالِیَ
مِنْ
وَّرَآءِیْ
وَكَانَتِ
امْرَاَتِیْ
عَاقِرًا
فَهَبْ
لِیْ
مِنْ
لَّدُنْكَ
وَلِیًّا
۟ۙ
Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisi-Mu,
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Pelajaran
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