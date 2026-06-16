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Maryam
33
19:33
والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ٣٣
وَٱلسَّلَـٰمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّۭا ٣٣
وَالسَّلٰمُ
عَلَیَّ
یَوْمَ
وُلِدْتُّ
وَیَوْمَ
اَمُوْتُ
وَیَوْمَ
اُبْعَثُ
حَیًّا
۟
Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَٱلسَّلَـٰمُ﴾ مِنْ اللَّه ﴿عَلَیَّ یَوۡمَ وُلِدتُّ وَیَوۡمَ أَمُوتُ وَیَوۡمَ أُبۡعَثُ حَیࣰّا ٣٣﴾ يُقَال فِيهِ مَا تقدم في السيد يحيى