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Maryam
32
19:32
وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا ٣٢
وَبَرًّۢا بِوَٰلِدَتِى وَلَمْ يَجْعَلْنِى جَبَّارًۭا شَقِيًّۭا ٣٢
وَّبَرًّا
بِوَالِدَتِیْ ؗ
وَلَمْ
یَجْعَلْنِیْ
جَبَّارًا
شَقِیًّا
۟
dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.
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Qiraat
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