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Maryam
30
19:30
قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا ٣٠
قَالَ إِنِّى عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِىَ ٱلْكِتَـٰبَ وَجَعَلَنِى نَبِيًّۭا ٣٠
قَالَ
اِنِّیْ
عَبْدُ
اللّٰهِ ؕ۫
اٰتٰىنِیَ
الْكِتٰبَ
وَجَعَلَنِیْ
نَبِیًّا
۟ۙ
Dia (Isa) berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah, Dia memberiku Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang Nabi,
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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Rebar Kurdish Tafsir
[
آتَانِيَ الْكِتَابَ
] وه له داهاتوودا خوای گهوره ئینجیلم پێ ئهبهخشێ [
وَجَعَلَنِي نَبِيًّا (٣٠)
] وه دهمكات به پێغهمبهر.