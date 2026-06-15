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Tiếng Việt
Maryam
27
19:27
فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جيت شييا فريا ٢٧
فَأَتَتْ بِهِۦ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُۥ ۖ قَالُوا۟ يَـٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًۭٔا فَرِيًّۭا ٢٧
فَاَتَتْ
بِهٖ
قَوْمَهَا
تَحْمِلُهٗ ؕ
قَالُوْا
یٰمَرْیَمُ
لَقَدْ
جِئْتِ
شَیْـًٔا
فَرِیًّا
۟
Kemudian dia (Maryam) membawa dia (bayi itu) kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka (kaumnya) berkata, "Wahai Maryam! Sungguh, engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
السعدي Al-Sa'di
أي:
فلما تعلت مريم من نفاسها، أتت بعيسى قومها تحمله، وذلك لعلمها ببراءة نفسها وطهارتها، فأتت غير مبالية ولا مكترثة،
فقالوا:
{ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فًريًّا ْ}
أي: عظيما وخيما، وأرادوا بذلك البغاء حاشاها من ذلك.