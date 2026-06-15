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Maryam
22
19:22
۞ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا ٢٢
۞ فَحَمَلَتْهُ فَٱنتَبَذَتْ بِهِۦ مَكَانًۭا قَصِيًّۭا ٢٢
فَحَمَلَتْهُ
فَانْتَبَذَتْ
بِهٖ
مَكَانًا
قَصِیًّا
۟
Maka dia (Maryam) mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَحَمَلَتْهُ
] ئهو كاته جبریل فووی كرده ناو ملوانی كراسهكهى یهكسهر به ئیزنی خوای گهوره حهملی بوو [
فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا (٢٢)
] ڕۆیشت و دووركهوتهوه بۆ شوێنێكی دوور.