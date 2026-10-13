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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 2
Maryam
2
19:2
ذكر رحمت ربك عبده زكريا ٢
ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُۥ زَكَرِيَّآ ٢
ذِكْرُ
رَحْمَتِ
رَبِّكَ
عَبْدَهٗ
زَكَرِیَّا
۟ۖۚ
(Yang dibacakan ini adalah) penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hamba-Nya, Zakaria,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.