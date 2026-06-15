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Maryam
19
19:19
قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا ١٩
قَالَ إِنَّمَآ أَنَا۠ رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَـٰمًۭا زَكِيًّۭا ١٩
قَالَ
اِنَّمَاۤ
اَنَا
رَسُوْلُ
رَبِّكِ ۖۗ
لِاَهَبَ
لَكِ
غُلٰمًا
زَكِیًّا
۟
Dia (Jibril) berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu, untuk menyampaikan anugerah kepadamu berupa seorang anak laki-laki yang suci."
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ
] جبریل (عليه الصلاة والسلام) فهرمووی: من خراپهت تووش ناكهم بهڵكو من نێردراوی پهروهردگارتم بۆلات [
لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا (١٩)
] تا منداڵێكی پاكت پێ ببهخشم.