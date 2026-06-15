Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Maryam
18
19:18
قالت اني اعوذ بالرحمان منك ان كنت تقيا ١٨
قَالَتْ إِنِّىٓ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَـٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّۭا ١٨
قَالَتْ
اِنِّیْۤ
اَعُوْذُ
بِالرَّحْمٰنِ
مِنْكَ
اِنْ
كُنْتَ
تَقِیًّا
۟
Dia (Maryam) berkata, "Sungguh, aku berlindung kepada Tuhan Yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa."
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ
] مهریهم وایزانی ئهم پیاوه ئهیهوێ زیانی پێ بگهیهنێت و تووشی خراپهی بكات بۆیه فهرمووی: پهنا ئهگرم به پهروهردگاری بهڕهحم و سۆزو میهرهبان له تۆ [
إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا (١٨)
] ئهگهر تۆ كهسێكی تهقوای خوای گهوره ئهكهی لێم دووركهوه.