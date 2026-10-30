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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Insan Ayah 3
Al-Insan
3
76:3
انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا ٣
إِنَّا هَدَيْنَـٰهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًۭا وَإِمَّا كَفُورًا ٣
اِنَّا
هَدَیْنٰهُ
السَّبِیْلَ
اِمَّا
شَاكِرًا
وَّاِمَّا
كَفُوْرًا
۟
Sungguh, Kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.