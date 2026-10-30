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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Insan Ayah 2
Al-Insan
2
76:2
انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ٢
إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍۢ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَـٰهُ سَمِيعًۢا بَصِيرًا ٢
اِنَّا
خَلَقْنَا
الْاِنْسَانَ
مِنْ
نُّطْفَةٍ
اَمْشَاجٍ ۖۗ
نَّبْتَلِیْهِ
فَجَعَلْنٰهُ
سَمِیْعًا
بَصِیْرًا
۟
Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur
1
yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat.
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Lapisan
Pelajaran
Refleksi
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