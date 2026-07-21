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Al-Insan
17
76:17
ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا ١٧
وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًۭا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ١٧
وَیُسْقَوْنَ
فِیْهَا
كَاْسًا
كَانَ
مِزَاجُهَا
زَنْجَبِیْلًا
۟ۚ
Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe.
Tafsir
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Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا (١٧)
] وه جۆرێكی تریش خواردنیان پێ ئهدرێ لهو گڵاسانهدا كه خهمرو مهی تیایه تێكهڵ ئهكرێ به زهنجهبیل كه ئهمهیان گهرمه، كافورهكه فێنك و سارد بوو، ئهمهیان گهرمه بۆ ئهوهی گهرم و سارد بخۆنهوه.