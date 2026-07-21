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Al-Insan
16
76:16
قوارير من فضة قدروها تقديرا ١٦
قَوَارِيرَا۟ مِن فِضَّةٍۢ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًۭا ١٦
قَوَارِیْرَاۡؔ
مِنْ
فِضَّةٍ
قَدَّرُوْهَا
تَقْدِیْرًا
۟
kristal yang jernih terbuat dari perak, mereka tentukan ukurannya yang sesuai (dengan kehendak mereka).
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا (١٦)
] وه ئهو كوپ و قاپانه له زیوه بهڵام خوای گهورهش تهقدیری كردووه كه بهدهست ئهیگرن پڕ به دهستیانه، وه پڕ به دهستی خزمهتكارهكانه، وه پڕ به دهمیشیانه ئهوهندهی كه تێری پێ بخۆن ئهوهندهی تیایه نه زیاتر نه كهمتر .