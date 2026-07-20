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Al-Insan
12
76:12
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ١٢
وَجَزَىٰهُم بِمَا صَبَرُوا۟ جَنَّةًۭ وَحَرِيرًۭا ١٢
وَجَزٰىهُمْ
بِمَا
صَبَرُوْا
جَنَّةً
وَّحَرِیْرًا
۟ۙ
Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya (berupa) surga dan (pakaian) sutera.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا }
على طاعة الله، فعملوا ما أمكنهم منها، وعن معاصي الله، فتركوها، وعلى أقدار الله المؤلمة، فلم يتسخطوها،
{ جَنَّةً }
جامعة لكل نعيم، سالمة من كل مكدر ومنغص،
{ وَحَرِيرًا }
كما قال
[تعالى:]
{ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ }
ولعل الله إنما خص الحرير، لأنه لباسهم الظاهر، الدال على حال صاحبه.