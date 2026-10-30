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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Insan Ayah 1
Al-Insan
1
76:1
هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شييا مذكورا ١
هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَـٰنِ حِينٌۭ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْـًۭٔا مَّذْكُورًا ١
هَلْ
اَتٰی
عَلَی
الْاِنْسَانِ
حِیْنٌ
مِّنَ
الدَّهْرِ
لَمْ
یَكُنْ
شَیْـًٔا
مَّذْكُوْرًا
۟
Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa, yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.