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Al-Lail
8
92:8
واما من بخل واستغنى ٨
وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ٨
وَاَمَّا
مَنۡۢ
بَخِلَ
وَاسۡتَغۡنٰىۙ
٨
Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup (tidak perlu pertolongan Allah),
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
ئاسانكردنى رێگاى دۆزەخ [
وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (٨)
] بەڵام كەسێك كە ڕەزیل و چرووك بێ وە خۆی بە بێ پێویست بزانێ لە خوای گەورەو ئەجرو پاداشتەكەى .
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran