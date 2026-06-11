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Al-Lail
7
92:7
فسنيسره لليسرى ٧
فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْيُسْرَىٰ ٧
فَسَنُيَسِّرُهٗ
لِلۡيُسۡرٰىؕ
٧
maka akan Kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan (kebahagiaan).
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Tafsir Muyassar
Anda sedang membaca tafsir untuk kelompok ayat dari 92:6 hingga 92:7
فأمَّا من بذل من ماله واتقى الله في ذلك، وصدَّق بـ
"لا إله إلا الله"
وما دلت عليه، وما ترتب عليها من الجزاء، فسنرشده ونوفقه إلى أسباب الخير والصلاح ونيسِّر له أموره.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran