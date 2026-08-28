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tafsir: Al-Mursalat 77:8
Al-Mursalat
8
77:8
فاذا النجوم طمست ٨
فَإِذَا ٱلنُّجُومُ طُمِسَتْ ٨
فَاِذَا
النُّجُوْمُ
طُمِسَتْ
۟ۙ
Maka apabila bintang-bintang dihapuskan,
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
السعدي Al-Sa'di
فإذا وقع حصل من التغير للعالم والأهوال الشديدة ما يزعج القلوب، وتشتد له الكروب،
فتنطمس النجوم أي:
تتناثر وتزول عن أماكنها