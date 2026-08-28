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tafsir: Al-Mursalat 77:7
Al-Mursalat
7
77:7
انما توعدون لواقع ٧
إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَٰقِعٌۭ ٧
اِنَّمَا
تُوْعَدُوْنَ
لَوَاقِعٌ
۟ؕ
Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
السعدي Al-Sa'di
{ إِنَّمَا تُوعَدُونَ }
من البعث والجزاء على الأعمال
{ لَوَاقِعٌ }
أي: متحتم وقوعه، من غير شك ولا ارتياب.