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tafsir: Al-Mursalat 77:5
Al-Mursalat
5
77:5
فالملقيات ذكرا ٥
فَٱلْمُلْقِيَـٰتِ ذِكْرًا ٥
فَالْمُلْقِیٰتِ
ذِكْرًا
۟ۙ
dan (malaikat-malaikat) yang menyampaikan wahyu,
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Tafseer Al-Baghawi
"فالملقيات ذكراً"
، يعني الملائكة تلقي الذكر إلى الأنبياء،
نظيرها:
"يلقي الروح من أمره"
(غافر- 15)
.