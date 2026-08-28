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tafsir: Al-Mursalat 77:48
Al-Mursalat
48
77:48
واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ٤٨
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُوا۟ لَا يَرْكَعُونَ ٤٨
وَاِذَا
قِیْلَ
لَهُمُ
ارْكَعُوْا
لَا
یَرْكَعُوْنَ
۟
Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Rukuklah," mereka tidak mau rukuk.
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Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Tafsir Muyassar
وإذا قيل لهؤلاء المشركين:
صلُّوا لله، واخشعوا له، لا يخشعون ولا يصلُّون، بل يصرُّون على استكبارهم.