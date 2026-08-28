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tafsir: Al-Mursalat 77:47
Al-Mursalat
47
77:47
ويل يوميذ للمكذبين ٤٧
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٤٧
وَیْلٌ
یَّوْمَىِٕذٍ
لِّلْمُكَذِّبِیْنَ
۟
Celakalah pada hari itu, bagi mereka yang mendustakan (kebenaran).
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (٤٧)
] ههڕهشهی سهخت و سزای قورس لهو ڕۆژهدا بۆ ئهو كهسانهی كه باوهڕیان به ڕۆژی دوایی و زیندوو بوونهوه نهبووه.