Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
tafsir: Al-Mursalat 77:47
Al-Mursalat
47
77:47
ويل يوميذ للمكذبين ٤٧
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٤٧
وَیْلٌ
یَّوْمَىِٕذٍ
لِّلْمُكَذِّبِیْنَ
۟
Celakalah pada hari itu, bagi mereka yang mendustakan (kebenaran).
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Arabic Tanweer Tafseer
﴿ويْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ ) هو مِثْلُ نَظِيرِهِ المَذْكُورِ ثانِيًا في هَذِهِ السُّورَةِ. ويَزِيدُ عَلى ذَلِكَ بِأنَّ لَهُ ارْتِباطًا خاصًّا بِجُمْلَةِ (﴿كُلُوا وتَمَتَّعُوا قَلِيلًا﴾ [المرسلات: ٤٦]) لِما في (تَمَتَّعُوا قَلِيلًا) مِنَ الكِنايَةِ عَنْ تَرَقُّبِ سُوءِ عاقِبَةٍ لَهم فَيَقَعُ قَوْلُهُ (﴿ويْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ [المرسلات: ٤٩]) مَوْقِعَ البَيانِ لِتِلْكَ الكِنايَةِ، أيْ كُلُوا وتَمَتَّعُوا قَلِيلًا الآنَ ووَيْلٌ لَكم يَوْمَ القِيامَةِ.