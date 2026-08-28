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tafsir: Al-Mursalat 77:42
Al-Mursalat
42
77:42
وفواكه مما يشتهون ٤٢
وَفَوَٰكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ٤٢
وَّفَوَاكِهَ
مِمَّا
یَشْتَهُوْنَ
۟ؕ
dan buah-buahan yang mereka sukai.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
وهم - أيضا - فى ( فواكه ) وهى ما يتفكه به ويتنعم . جمع فاكهة ( مِمَّا يَشْتَهُونَ ) أى : يأكلون من تلك الفواكه ما يشتهونه منها ، بدون تعب فى طلبها ، فهى تحت أيديهم .