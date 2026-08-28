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tafsir: Al-Mursalat 77:4
Al-Mursalat
4
77:4
فالفارقات فرقا ٤
فَٱلْفَـٰرِقَـٰتِ فَرْقًۭا ٤
فَالْفٰرِقٰتِ
فَرْقًا
۟ۙ
dan (malaikat-malaikat) yang membedakan (antara yang baik dan yang buruk) dengan sejelas-jelasnya,
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Qiraat
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Al-Sa'di
Anda sedang membaca tafsir untuk kelompok ayat dari 76:31 hingga 77:5
Он проявляет особую заботу к своим избранникам и помогает им обрести счастье. Что же касается нечестивцев, которые избрали для себя вечное несчастье и отказались от прямого пути, то для них уготовлено мучительное наказание. Таково воздаяние за бесчестие и враждебное отношение к истине.