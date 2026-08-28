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tafsir: Al-Mursalat 77:37
Al-Mursalat
37
77:37
ويل يوميذ للمكذبين ٣٧
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٣٧
وَیْلٌ
یَّوْمَىِٕذٍ
لِّلْمُكَذِّبِیْنَ
۟
Celakalah pada hari itu, bagi mereka yang mendustakan (kebenaran).
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Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
Anda sedang membaca tafsir untuk kelompok ayat dari 77:36 hingga 77:37
وقوله - تعالى - ( وَلاَ يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ) معطوف على ما قبله . أى : فى يوم القيامة لا ينطق هؤلاء المجرمون نطقا يفيدهم ، ولا يؤذن لهم فى الاعتذار عما ارتكبوه من سوء ، حتى يقبل اعتذارهم ، وإنما يرفض اعتذارهم رفضاً تاماً ، لأنه قد جاء فى غير وقته وأوانه .يقال : اعتذرت إلى فلان ، إذا أتيت له بعذر يترتب عليه محو الإِساءة .