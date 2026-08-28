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tafsir: Al-Mursalat 77:31
Al-Mursalat
31
77:31
لا ظليل ولا يغني من اللهب ٣١
لَّا ظَلِيلٍۢ وَلَا يُغْنِى مِنَ ٱللَّهَبِ ٣١
لَّا
ظَلِیْلٍ
وَّلَا
یُغْنِیْ
مِنَ
اللَّهَبِ
۟ؕ
yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka."
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ لَا ظَلِيلٍ }
ذلك الظل أي: لا راحة فيه ولا طمأنينة،
{ وَلَا يُغْنِي }
من مكث فيه
{ مِنَ اللَّهَبِ }
بل اللهب قد أحاط به، يمنة ويسرة ومن كل جانب،
كما قال تعالى:
{ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ }
{ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين }